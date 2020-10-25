В Кировоградской области наблюдатели и члены комиссии подали встречные заявления в полицию

Наблюдатели и члены УИК обвиняют друг друга в препятствовании работе

В Кропивницком районе Кировоградской области наблюдатели Гражданской сети ОПОРА подали заявление на членов УИК за препятствование съемке во время выборов, а в ответ получили заявление о препятствовании работе комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ОПОРЫ.

Отмечается, что на участке № 350271, который расположен в селе Украинка Кропивницкого района, члены УИК препятствовали работе наблюдателей. У представителей сети возникло подозрение, что члены УИК заполняли протоколы итогового заседания, но на просьбу показать, что они пишут, члены комиссии начали угрожать наблюдателям и пытались запретить видеосъемку. По данным фактам наблюдатели написали заявление в правоохранительные органы.

В свою очередь, члены УИК обратились к правоохранителям с заявлением, что наблюдатели мешали работе участковой избирательной комиссии.

Напомним, по состоянию на 19:00 25 октября Национальная полиция Украины открыла 68 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов. Больше всего нарушений правоохранители зафиксировали в Киеве.