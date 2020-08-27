В Кировоградской области экс-полицейского заподозрили в изнасиловании

ГБР объявило подозрение в изнасиловании экс-полицейскому с Кировоградской области ГБР

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Кировоградской области бывшего работника Национальной полиции заподозрили в изнасиловании и избиении девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, 1 февраля 2020 года примерно в полночь полицейский за рулем в состоянии алкогольного опьянения предложил девушке подвезти ее домой. Однако, вместо этого мужчина съехал на грунтовую дорогу и остановил авто. Впоследствии подозреваемый нанес девушке несколько ударов, а после – вытащил ее из салона и изнасиловал.

На крики девушки сбежались местные жители, которые прекратили издевательства мужчины над пострадавшей.

ГБР объявило подозрение в изнасиловании экс-полицейскому с Кировоградской области ГБР

В результате бывшему помощнику очередного Ольшанского ОП Голованевского ОП ГУ Нацполиции в Кировоградской области сообщили о подозрении в изнасиловании по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 152 УК Украины.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Напомним, ранее в Одессе работника Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней школьницы.