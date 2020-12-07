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В Кирилловке затопило единственную дорогу к острову Бирючий. Видео

Фото из открытых источников

Такие погодные условия продержатся и сегодня

В Кирилловке, что в Запорожской области, из-за непогоды затопило единственную дорогу, ведущую к острову Бирючий, где находится президентская дача, а также базы отдыха. В ГСЧС агентству Укринформ сообщили, что штормовое предупреждение передано и на сегодня.

“7 декабря по городу Запорожье, на территории Запорожской области ожидается усиление восточного ветра 15-20 м/с, на побережье Азовского моря порывы ветра будут достигать до 25 м/с, высота волн 13-15 дм. Установлен I уровень опасности, желтый", - сообщили в ГСЧС.

На вебкамерах, установленных в Кирилловке, видно, как море затопило пляжи и дошло до баз отдыха.

Местные жители выкладывают в Сети видео затопленной дороги из Бирючего.

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Ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погодных условий. На акватории Азовского моря ожидались порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

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