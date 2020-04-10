В Киевской области трое детей заживо сгорели во время пожара в доме

Последствия пожара в доме Фото: ГСЧС Украины

Предварительной причиной пожара считают перегрев печи

В Киевской области, в селе Плоское, в частном жилом доме произошел пожар, вследствие чего погибли трое маленьких детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По прибытии на место происшествия спасатели нашли их тела.

Отмечается, что погибли дети 5, 4 лет и 2019 года рождения.

Пожар удалось ликвидировать в 16:40, для его тушения привлекли 11 человек личного состава и две единицы техники.

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Известно, что предварительной причиной пожара пока считают перегрев печи.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области во время пожара в котельной погибли 4 человек.

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Также стало известно, что в Киевской области произошел пожар на электрической подстанции.