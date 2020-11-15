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В Киевской области задержали организатора "карусели" во время второго тура выборов

В Киевской области пытались сфальсифицировать выборы Фото из открытых источников

Мужчина предлагал потенциальным избирателям проголосовать в фейковых бюллетенях за вознаграждение

В Киевской области во время второго тура местных выборов обнаружили применение одного из методов фальсификации - "карусели". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, 36-летний житель Обуховского района незаконно изготовил бюллетени, чтобы использовать их в день повторного голосования выборов на должность городского головы города Украинка. После этого мужчина предоставил фейковые бюллетени потенциальным избирателям, которые должны были бросить их в ящики за 100 гривен.

Однако, нарушение заметили очевидцы и сообщили об этом в полицию. В результате мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.  

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Кроме этого, было открыто уголовное производство по части 2 статьи 158-3 (Фальсификация, подлог избирательной документации) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и причастных к этому лиц.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Украине прошло повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. Однако, через несколько часов после начала избирательного процесса полиция получила 15 заявлений, связанных с нарушениями.

 
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