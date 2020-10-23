Рейдерство и протесты: СБУ задержала "активистов", которых финансировали нардепы

Злоумышленники также контролировали сбыт наркотиков и хранили взрывчатку и оружие

В Киевской области правоохранители задержали участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что участники ОО, подконтрольной народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий, под видом спортивного объединения привлекались к силовым мерам во время рейдерских захватов и принимали участие в митингах и протестных акциях.

Кроме того, правоохранители установили, что контроль деятельности и финансирование организации осуществлял другой народный депутат от этой партии, который является владельцем местной охранной компании.

Также представители спецслужб установили, что участники объединения контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В частности, был задокументирован сбыт двух партий амфетамина. Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких сотовых операторов, телефоны и компьютерную технику.

Сейчас известно, что двух активных участников группировки спецслужащие задержали по местам жительства, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске. Правоохранители проводят следственные действия и решают вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении в совершении преступлений.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации "Исламское государство", находившегося в международном розыске. В Украине злоумышленник планировал организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды ИД.