В Киевской области задержали мужчину с наркотиками на два миллиона гривен
Вес запрещенного вещества превысил 5 килограммов
В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который перевозил 5,4 кг синтетических наркотиков, стоимость которых составляет почти 2 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Отмечается, что полицейские заметили подозрительного мужчину вблизи села Тростинка, когда он вышел из лесополосы со спортивной сумкой, положил ее в машину и пытался уехать. Однако на пути ему стал наряд группы реагирования, после чего на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство полиции района.
Правоохранители во время обыска машины изъяли спортивную сумку, в которой были прозрачные пакеты с кристалловидным веществом розового цвета, похожим на наркотик. Экспертиза установила, что это синтетический психостимулятор.
В связи с этим 27-летнего жителя столицы задержали, поместили в изолятор и объявили ему подозрение по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас полицейские устанавливают личности возможных сообщников задержанного.
Напомним, недавно в Харьковской области правоохранители провели спецоперацию, в результате которой было ликвидировано семь подпольных лабораторий и изъято наркотических веществ стоимостью 120 млн гривен. Тогда правоохранители также пресекли деятельность нескольких интернет-магазинов и наркопритонов.