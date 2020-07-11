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В Киевской области задержали "минера" отдела полиции

Фото из открытых источников

На данный момент против "шутника" открыто уголовное производство

Правоохранители задержали 46-летнего жителя города Васильков по факту заведомо ложного сообщения о минировании. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"На спецлинию "102" поступило сообщение от диспетчера Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что к ним позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании рынка и отдела полиции в городе Васильков", - говорится в сообщении.

На возможные места минирования прибыли работники взрыво-технической службы. Исследовав объекты - никаких взрывных устройств, предметов и подозрительных лиц не обнаружили.

Сейчас против "шутника" открыто уголовное производство.

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Напомним, ранее в Николаеве задержали киевлянина, который не хотел отдавать кредит банку, поэтому выстрелил в напарника, а потом позвонил в полицию и сказал, что заминировал супермаркет.

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