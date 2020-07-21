В Киевской области выявили посев конопли на площади 0,6 га. Фото

Растения изъяты и направлены на проведение экспертного исследования

Изъятые наркотики в Киевской области Фото: Полиция киевской области Изъятые наркотики в Киевской области Фото: Полиция киевской области Изъятые наркотики в Киевской области Фото: Полиция киевской области Изъятые наркотики в Киевской области Фото: Полиция киевской области

Правоохранители разоблачили в селе Кощеевка Фастовского района земельный участок, размером 60 соток, где выращивались посевы растений конопли. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"Выявить посевы с "наркосодержащим урожаем" удалось сотрудникам отдела противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с работниками Департамента патрульной полиции в рамках проведения операции "Мак". Установлено, что земельный участок принадлежит 36-летней жительнице Киева", - говорится в сообщении.

В настоящее время растения изъяты и направлены на проведение экспертного исследования, начато досудебное следствие.

Женщине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Новости по теме: В Одесской области женщина отправляла по почте наркотики в сале

Напомним, в Житомирской области перед судом за хранение и сбыт наркотических и психотропных веществ предстанет начальник одного из межрайонных секторов управления противодействия наркопреступности.

В частности, во время проведения следственных действий правоохранители задокументировали сбыт капитаном полиции двух пакетов маковой соломы общим весом 107 г и метадона весом 0,116 г.