В Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли трое людей

Иллюстративное фото strojdvor.ru

Еще одного человека доставили в больницу

В среду, 5 августа, в Киевской области во время чистки канализационной ямы погибли по меньшей мере трое человек, еще одного госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, трагедия произошла около 23:00 на территории села Пятигоры Тетиевского района. По предварительной информации, в одном из частных домов проходила чистка канализационной ямы. Однако, во время этого произошло выделение токсичных газов. В результате отравления парами трое погибли.

Кроме этого, еще одного человека госпитализировали с отравлением. О состоянии здоровья пациента не сообщили.

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Напомним, недавно в Киеве двухлетняя девочка попала в больницу с острым алкогольным отравлением из-за неосмотрительности матери, которая отдыхала с соседями.