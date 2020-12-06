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В Киевской области упал легкомоторный самолет, два человека пострадали

Пострадавших доставили в больницу

Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет в результате чего пострадали двое людей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 6 декабря, в 14 часов. Как оказалось, в результате падения самолета два человека – пилот и инструктор получили травмы. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины падения самолета.

Напомним, не так давно в России в новосибирском аэропорту "Толмачево" совершил аварийную посадку один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124 "Руслан". Тогда судно вернулось в аэропорт незадолго после взлета.

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Ранее сообщалось, что в Казахстане пассажирский самолет, который летел из города Атырау в Нур-Султану, был вынужден совершить экстренную посадку из-за столкновения со стаей птиц. На борту рейса находилось 115 пассажиров.

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