live
Новости » События Читати новину українською

В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставлял в Европу украинок для съемок в порно

Житель Луганской области организовал канал торговли женщинами Национальная полиция Украины

Злоумышленник вербовал женщин в трудном материальном положении

В Киевской области правоохранители 26-летнего жителя Луганской области, который организовал международный канал торговли женщинами, которые были вынуждены работать в порноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Согласно сообщению, злоумышленник размещал в сети Интернет объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. После пересечения государственной границы женщины, по заказу одного из известных европейских режиссеров, попадали в порнобизнес, а возвращение на родину становилось невозможным из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.

Новости по теме: В Житомире местный житель изготавливал порнографию и развращал детей

Как отмечается, сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения. 

Также правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и обнаружили вещественные доказательства, а именно ноутбук и мобильный телефон, которые подтверждают его противоправную деятельность.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. За содеянное организатору грозит заключение на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Новости по теме: В Черниговской области разоблачили коллекторов, которые создавали порнографию с изображениями должников

Напомним, ранее в Запорожье задержали женщину, которая пыталась продать своего 12-летнего сына посторонним лицам, чтобы он занимался попрошайничеством. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине могут отменить уменьшение пенсий для военных Нардепа от "Слуги народа" поймали за просмотром "клубнички" во время заседания Рады Разумков "отчитал" депутатов за фотосессию в Верховной Раде. Видео Украинцам пересчитают тарифы на отопление и введут новые абонплаты: Что приняла Верховная Рада
Loading...

программы канала ZIK

Протесты предпринимателей. Локдауну быть? Внешнее управление | Ток-шоу
Антон Геращенко | Карантинные запреты и реформирование полиции |
Протесты предпринимателей. Коронавирус в Украине. Укроборонпром расформируют | Детали дня | 03.12.20
Ссора Порошенко с ветераном АТО. Гимн Венгрии на Закарпатье. Бюджет-2021 | Ток-шоу
Скандал в одесской больнице.
Светлана Крюкова | Ток-шоу