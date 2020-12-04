В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставлял в Европу украинок для съемок в порно

Житель Луганской области организовал канал торговли женщинами Национальная полиция Украины

Злоумышленник вербовал женщин в трудном материальном положении

В Киевской области правоохранители 26-летнего жителя Луганской области, который организовал международный канал торговли женщинами, которые были вынуждены работать в порноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, злоумышленник размещал в сети Интернет объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. После пересечения государственной границы женщины, по заказу одного из известных европейских режиссеров, попадали в порнобизнес, а возвращение на родину становилось невозможным из-за долговой кабалы, в которую попадали девушки.

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Как отмечается, сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания до избрания меры пресечения.

Также правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и обнаружили вещественные доказательства, а именно ноутбук и мобильный телефон, которые подтверждают его противоправную деятельность.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. За содеянное организатору грозит заключение на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Напомним, ранее в Запорожье задержали женщину, которая пыталась продать своего 12-летнего сына посторонним лицам, чтобы он занимался попрошайничеством.