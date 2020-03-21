В Киевской области разоблачили мужчину, который продавал несертифицированные тесты на коронавирус
Злоумышленник распространял объявления о продаже через мессенджер
Представители киберполиции разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных тестов на короновирус.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции в Киевской области.
Как отмечается, мужчина, с помощью мессенджера, размещал объявления по продаже тестов в одном из сообществ соцсети.
При этом цена одного такого теста составляла 750 гривен.
По информации, которую в киберполиции получили от Минздрава, тесты не получили декларацию о соответствии в Украине, а в соответствующем реестре лиц отсутствует информация относительно лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.
Сейчас на мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
По решению суда он обязан оплатить 17 500 гривен штрафа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину поступила первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.
До этого прокуратура города Киев открыла дело в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, болеющем коронавирусом.