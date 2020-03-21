В Киевской области разоблачили мужчину, который продавал несертифицированные тесты на коронавирус

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Злоумышленник распространял объявления о продаже через мессенджер

Представители киберполиции разоблачили 38-летнего жителя Ирпеня, который занимался продажей несертифицированных тестов на короновирус.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции в Киевской области.

Как отмечается, мужчина, с помощью мессенджера, размещал объявления по продаже тестов в одном из сообществ соцсети.

При этом цена одного такого теста составляла 750 гривен.

По информации, которую в киберполиции получили от Минздрава, тесты не получили декларацию о соответствии в Украине, а в соответствующем реестре лиц отсутствует информация относительно лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.

Сейчас на мужчину составили административный протокол по ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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По решению суда он обязан оплатить 17 500 гривен штрафа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину поступила первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса COVID-19.

До этого прокуратура города Киев открыла дело в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, болеющем коронавирусом.