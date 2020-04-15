В Киевской области разоблачили группу, которая занималась подделкой документов для вывоза детей за границу

На Киевщине разоблачили организованную преступную группу, которая способствовала незаконному вывозу детей за границу: изъятые доказательства Полиция киевской области

Фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Правоохранители разоблачили преступную группу в Киевской области, которая занималась подделкой документов для вывоза детей за границу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

По данным следствия, злоумышленники действовали из корыстных побуждений и их "продукция" стоила 150-200 Евро.

"Поддельные "на заказ" документы для пересечения Государственной границы детей использовались одним из родителей без согласия другого, или третьими лицами", - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигурантов были изъяты поддельные заявления разрешения родителей на выезд детей за границу с другими лицами, фотокопии страниц паспортов родителей с явными признаками подделки, чистые бланки паспортов для выезда за границу и 3D-принтер, с помощью которого изготавливались поддельные клише штампов, печатей государственных учреждений, поддельные бланки виз иностранных государств.

Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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