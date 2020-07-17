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В Киевской области разбился легкомоторный самолет

Жертв в результате падения нет

В Киевской области в поле разбился легкомоторный самолет обучающей школы "Aviation Group". Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, сегодня, 17 июля, в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайковка Макаровского района разбился и загорелся легкомоторный самолет.

Как выяснилось, в самолете находились двое людей. Они не пострадали.

В настоящее время возгорание самолета ликвидировали. На месте происшествия работали 10 человек личного состава ГСЧС и две единицы техники.

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Напомним, ранее в Малиновском районе Одессы в результате падение легкомоторного самолета на территорию гипермаркета погиб человек, а впоследствии второй.

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