В Киевской области произошло тройное ДТП, есть погибшие

Фото с места ДТП ГСЧС

В результате столкновения авто на автодороге вспыхнул пожар

В Киевской области вблизи пгт Гребенка в ДТП попали три автомобиля, в результате чего по меньшей мере два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, трагедия случилась 10 ноября примерно в 9 вечера в Белоцерковском районе Киевской области на автодороге Киев-Одесса. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля: "LADA", "Nissan" и "Mitsubishi". В результате удара возник пожар.

Впоследствии спасатели, прибывшие на место происшествия, изъяли из автомобиля "LADA" двух погибших. Еще двоих пострадавших деблокировали из автомобиля "Nissan" и передали медикам.

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Пожар, который возник в результате столкновения удалось локализовать в 21:15, а в 21:32 огонь ликвидировали.

Напомним, недавно во Львовской области на автодороге Киев-Чоп два легковых автомобиля попали в ДТП, в результате чего погибли три человека, еще одного госпитализировали.