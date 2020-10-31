В Киевской области произошел взрыв боеприпаса в частном дворе, один человек погиб

Инцидент произошел во время фасовки ящиков с оружием

В селе Озеро Киевской области в частном дворе взорвался боеприпас, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Отмечается, что один из местных жителей на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсюли к нарезному оружию. Однако произошел взрыв, из-за которого 50-летний работник получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб.

По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью угловой шлифовальной машинки.

Приехавшие на место происшествия правоохранители изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства. Кроме того, полицейские задержали 48-летнего владельца домохозяйства, где произошла трагедия.

Известно, что следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за взрыва снаряда серьезно травмировался 9-летний мальчик. Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.