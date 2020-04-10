В Киевской области предотвратили незаконную продажу антисептических средств на 320 тыс. гривен

Двое мужчин в Броварах пытались продавать нелегальные антисептики через интернет

В Броварах разоблачили двух мужчин в незаконной продаже антисептиков через интернет Фото: Нацполіція В Броварах разоблачили двух мужчин в незаконной продаже антисептиков через интернет Фото: Нацполіція В Броварах разоблачили двух мужчин в незаконной продаже антисептиков через интернет Фото: Нацполіція

В Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную продажу антисептической продукции через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, 24-летний житель Броваров разместил в мессенджере объявления о продаже антисептиков в больших объемах по цене 300 грн/л. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептика общей стоимостью 120 тыс. гривен.

Кроме того, другой 33-летний житель Броваров продавал антисептическое средство по цене 100 грн за 200 мл. В ходе обысков правоохранители изъяли у него 4 тыс. полиэтиленовых емкостей на сумму в 200 тыс. гривен. Емкости направили на проведение исследований.

В результате обоих нарушений были составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен, - ред.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных вследствие совершения этого административного правонарушения.

В настоящее время административные материалы направлены в суд для принятия решения.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег производителей от распространения неправдивой, неполной или неточной информации о антисептики. Штрафы будут касаться неточной информации относительно изделий фармацевтических компаний.