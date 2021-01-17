В Киевской области правоохранители составили 34 админпротокола из-за нарушений на выборах

В Днепре нетрезвая водитель бросила бутылкой в правоохранителей Фото из открытых источников

Большинство нарушений касались фотографирования бюллетеней

В Киевской области во время повторных местных выборов правоохранители получили 82 сообщения о нарушениях избирательного процесса и составили 34 административных протокола. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Отмечается, что ряд сообщений, которые поступали правоохранителям, касались неправомерных действий участников выборов, в частности фотографирования бюллетеней. В связи с этим было составлено 28 админпротоколов в Броварском районе и 4 в Борисполе за публичное разглашение избирателями результатов волеизъявления. Санкция этой статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов.

В то же время правоохранители составили протоколы и в отношении броварчанина, который пришел голосовать без средств индивидуальной защиты и нецензурно выражался в помещении избирательного участка.

В целом все избирательные участки закрылись в 20 часов и без грубых нарушений законодательства.

Новости по теме: В Броварах задержали киевлян, незаконно проголосовавших на выборах

Напомним, сегодня, 17 января, в Броварах, Борисполе Киевской области и в Новгород-Северском Черниговской области проходили повторные выборы городских голов. Избирательные комиссии в городах открылись в 8 утра и работали до 20:00.