В Киевской области похитили и пытали предпринимателя

Нескольких злоумышленников задержали на территории Киевской области Национальная полиция Украины

Злоумышленники требовали от мужчины 2 миллиона долларов

В Киеве задержали вооруженных злоумышленников, которые похитили частного предпринимателя, пытали его и требовали 2 миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, четверо граждан Казахстана и двое жителей Киевской области похитили 27-летнего жителя села Софиевская Борщаговка. В частности, злоумышленники схватили мужчину утром, возле его дома, затолкали в автомобиль и повезли в неизвестном направлении.

После этого наряды полиции и соответствующие структурные службы начали поиск автомобиля.

Как выяснилось впоследствии, пострадавшего вывезли в лес. Там злоумышленники привязали его к дереву и пытали, требуя долг в сумме 2 млн. США. Кроме этого, нападавшие сняли с электронного кошелька предпринимателя 20 тысяч иностранной валюты.

"Полицейским удалось выйти на след похитителей. Двоих из них задержали на территории Киевской области. Ими оказались 29-ти и 49-летний мужчины", - отметили в полиции.

Нескольких злоумышленников задержали на территории Киевской области Национальная полиция Украины

В результате в отношении злоумышленников были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители провели обыски по местам их проживания. В ходе следственных действий было изъято большое количество оружия, а также кассеты, парики, банковские карточки и технику.

Впоследствии старшему из задержанных, который уже отбывал наказание за кражи и разбой, объявили о подозрении в совершенных преступлениях. После чего суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении младшему подельнику. Кроме этого, еще четырем иностранцам заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск.

Напомним, недавно в Днепре правоохранители задержали четырех мужчин, которые похитили 44-летнюю женщину, после чего увезли ее за город, "чтобы разобраться".