В Киевской области обнаружили незаконные посевы мака

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На территории столичной области продолжается профилактическая операция "Мак"

Правоохранители обнаружили более 400 растений наркозелья у жительницы Володарского района Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба полиция Киевской области в Facebook.

Отмечается, что посевы мака находили в селе Рудое Село. Во время обыска на придомовом участке сотрудники полиции обнаружили и изъяли 407 растений снотворного мака, которые выращивала 38-летняя женщина.

Сейчас женщине грозит штраф от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В полиции отметили, что на территории столичной области продолжается профилактическая операция "Мак".

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Напомним, накануне в Кривом Роге Днепропетровской области было проведено 40 обысков у людей, которых подозревают в продаже наркотиков через "закладки" и Интернет.