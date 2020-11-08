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В Киевской области нелегала из России задержали за кражу леса

Россиянин нарушил разрешенный срок пребывания в Украине

Недалеко от поселка Луговики в Киевской области задержали нелегала из России, который вместе с сообщниками пытался украсть около трех кубометров леса. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничники Житомирского отряда остановили транспортное средство, которое было загружено древесиной. Во время проверки документов у трех человек, которые находились в грузовом микроавтобусе, оказалось, что мужчины не имели никаких разрешений на лес и его заготовку. При этом один из злоумышленников оказался гражданином России, который превысил законные сроки пребывания в Украине.

Как сообщают в ГПСУ, на место правонарушения вызвали сотрудников полиции, которые изъяли машину и около трех кубометров кругляку хвойной породы.

Сейчас известно, что на гражданина РФ составлены административные документы по статье о нарушении правил пребывания в Украине и транзитного проезда. Решение по ним примут работники Государственной миграционной службы Украины.

В то же время пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовных правонарушений по статьям "Кража" и "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса".

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Напомним, недавно на Закарпатье пограничники разоблачили водителя грузовика, который пытался ввезти в Украину психотропные вещества под видом гуманитарной помощи. Водитель фуры ехал из Германии в Ивано-Франковск.

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