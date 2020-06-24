В Киевской области на взятке "погорел" чиновник Госгеокадастра

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Чиновник предложил "свои услуги", чтобы ускорить регистрацию 97 земельных участков

На взятке в 48,5 тысяч гривен задержали чиновника Госгеокадастра в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Киевской области в Facebook.

"33-летний руководитель горрайонного управления в Киево-Святошинском районе и г. Ирпене Госгеокадастра, используя свои служебные полномочия во время оформления соответствующей документации на земельные участки, требовал предоставить неправомерную выгоду в размере 48 500 грн. В свою очередь чиновник предложил "услуги", чтобы ускорить регистрацию 97 земельных участков", - говорится в сообщении.

Отмечается, для того чтобы не компрометировать себя - работник учреждения привлек пособника.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, решается вопрос об объявлении подозрения.

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Напомним, ранее правоохранители разоблачили на получении 224 тыс. грн взятки проректора одного из киевских университетов.