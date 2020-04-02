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В Киевской области мужчина пришел просить деньги на лечение у фермера, а потом подорвал себя гранатой

Сотрудники полиции на месте происшествия Нацполиция

Перед тем, как граната взорвалась, мужчина выстрелил в живот директору фермерского хозяйства

В селе Жоравка Киевской области, местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия, а затем подорвал себя гранатой.

Об этом сообщают в полиции Киевской области.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин вышли на улицу для разговора, но внезапно один из них достал пистолет и произвел выстрел в живот директору.

На шум сразу выбежали другие работники фермерского хозяйства и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте.

Известно, что тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

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Полицией открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

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Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина на улице открыл беспорядочную стрельбу из пневматического пистолета.

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