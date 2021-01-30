В Киевской области будут судить правоохранителей за похищение людей и вымогательство

В Киевской области будут судить правоохранителей, которые похищали людей Иллюстративное фото

Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет заключения

В Киевской области будут судить правоохранителей, которые похищали состоятельных людей, требовали деньги и совершали разбои. Среди них — два работника оперативных подразделений Национальной полиции и организатор банды-подполковник СБУ. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, в преступную группировку входило семь человек. Между участниками банды был разработан единый план с распределением функций каждого из ее фигурантов. Он состоял из нескольких пунктов, в частности, по похищению потерпевших и вымогательству у них денег.

Кроме того, злоумышленники совершали разбойные нападения и угрожали потерпевшим применением насилия.

"Во время проведения досудебного расследования установлено 11 фактов преступлений, совершенных этими злоумышленниками. Материальный ущерб, нанесенный жителям Киевщины и столичным жителям, достигает почти 5 млн. гривен", - уточнили в полиции.

В итоге фигурантам сообщили о подозрении по статьям 257 (Бандитизм), 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), 189 (Вымогательство), 187 (Разбой), 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительные акты в отношении подозреваемых по согласованию прокуратуры области были направлены в суд.

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Напомним, в мае 2020 года в Киевской области разоблачили преступную группировку, занимавшейся похищением людей и вымогательством. Членами банды стали тогдашние правоохранители.