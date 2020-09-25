СБУ задержала 4 человек, которые массово "штамповали" фальшивые паспорта

В преступную группу входили экспрацировщики миграционной службы

В Киевской и Житомирской областях разоблачили банду, которая подделывала и продавала документы государственного образца. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленники обустроили два цеха по изготовлению документов в частных домах в Киевской области. Двое жителей области, а также двое экс-работников миграционной службы с Житомирской области подделывали паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверения участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта и акты на право собственности на землю.

Как сообщают в СБУ, стоимость "документов" за "полный пакет" составляла 10 тыс. долларов. Паспорт гражданина Украины стоил 1,5 тыс. американских долларов, а ID-карточка-вдвое дороже.

Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность в течение года. Ежемесячно им удавалось выдавать поддельные документы до пол сотни клиентов, в том числе и иностранцам. Во время обысков правоохранители изъяли 30 готовых документов и 700 бланков для их изготовления. Также изъяли голографические защитные элементы, поддельные штампы и печати украинских госучреждений и тому подобное. Изъятые доказательства направили на экспертизу.

Известно, что правоохранители открыли 6 уголовных производств по статьям о готовке к преступлению, мошенничестве, изготовлении поддельных голографических защитных элементов, подделке документов, соучастии в преступлении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

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Напомним, недавно в Хмельницкой и Черновицкой областях прекратили деятельность производителей фальшивых документов. Злоумышленники продавали документы ЕС за 300-500 евро.