В Киеве женщина покусала мужчину в очереди на почте

Нацполиция

Жительница столицы была в рваной одежде и без маски

В Киеве на почте женщина покусала мужчину в очереди. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".



Как утверждает мужчина, он вместе с девушкой пришел на "Новую почту". Пока они стояли в ожидании, подбежала женщина в рваной одежде и без маски, а потом попыталась пройти без очереди.



Женщина встала рядом с девушкой мужчины и пыталась ее отодвинуть, а когда тот попытался ее успокоить, она укусила его.

На место происшествия прибыла полиция. Однако первую медицинскую помощь правоохранители должным образом предоставить не смогли. Потерпевшему пришлось самому кататься на такси по Киеву в поисках больницы, которая бы смогла ему оказать медицинскую помощь. В результате рану обработали, выписали препараты.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные напали на бригаду врачей скорой.