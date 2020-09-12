В Киеве задержали россиянина, организовавшего массовую стрельбу в кафе Украинки

Участники стрельбы в городе Украинка Фото из открытых источников

Им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом

В Киеве задержали организатора конфликта, который вызвал массовую стрельбу в кафе города Украинка Обуховского района, случилась она 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, злоумышленника задержали в столице, где он больше недели скрывался от правоохранителей. Им оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом.

"Установлено, что именно этот человек прибыл из столицы и во время инцидента из травматического оружия ранил двух жителей города Украинка, за жизнь которых в дальнейшем боролись врачи", - отметили в пресс-центре полиции.

Полиция задержала организатора стрельбы в Украинке Нацполиция

По данным правоохранителей, сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет тюрьмы.

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Сейчас правоохранители продолжают разыскивать других причастных к инциденту лиц.

Напомним, 2 сентября в кафе города Украинка Киевской области произошла массовая стрельба. Конфликт возник между группой лиц из столицы и местными, который впоследствии перерос в схватку с участием травматического и охотничьего оружия. Всего к преступлению причастны 22 человека.