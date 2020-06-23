В Киеве задержали пропагандистов, которые призывали к территориальному делению Украины

Злоумышленники агитировали за создание псевдогосударственных образований на территории разных областей Украины

В столице сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, пропагандисты, один из которых является россиянином, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни.

Как отмечается, в частности, злоумышленники агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Кроме этого, члены группы часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

По местам жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты о антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища

Следует заметить, проведенная экспертиза установила, что снятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, в рамках которого сообщено о подозрении организатору группы и его подельнику.

Напомним, недавно социальная сеть Twitter заблокировала свыше 32 тыс. учетных записей, происходящих из Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Турции, из-за подозрения в пропаганде.