В Киеве задержали организатора группы, которая незаконно поставляла оружие криминальным кругам

СБУ изъяла незарегистрированное оружие и боеприпасы СБУ

Сейчас проверяется информация о поставках боеприпасов из района проведения ООС

В Киеве задержали организатора группировки, которая нелегально продавала военные средства поражения. Подпольный цех был оборудован на территории одного из регионов Украины. Об этом сообщает прессслужба СБУ.

Как выяснилось, члены группировки переправляли оружие из подпольного цеха в столицу почтовыми сервисами. После этого организатор нелегально продавал продукцию через личные связи. Чаще всего оружие получали криминальные круги Киева и других регионов Украины.

Впоследствии правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и на "производствах". Во время этого было изъято 3 пистолета-пулемета системы "SA-26" и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов разного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Организатору грозит до 7 лет лишения свободы.

Кроме этого, проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно во Львове задержали одного из организаторов разбойной банды, который находился в международном розыске. По предварительной информации, злоумышленнику, как и его подельникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет.