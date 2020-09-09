В Киеве задержали иностранного боевика "Исламского государства"

Мужчина незаконно прибыл в Украину в 2018 году по поддельным документам

В Киеве Служба безопасности Украина задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в розыске Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит до руководящего звена террористов "ИГИЛ". В свое время мужчина был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Задержанный принимал участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, а также организацией терактов.

Отмечается, что террорист незаконно прибыл в Украину в 2018 году по поддельным документам. В Киевской области он создал преступную группировку, в которую входили выходцы из стран Центральной Азии и продолжал осуществлять координацию ячеек "ИГИЛ" за рубежом.

Сейчас злоумышленник находится под арестом сроком 40 суток. Начата процедура экстрадиционной проверки.

СБУ также проверяет возможную причастность международного преступника и участников преступной группировки к подготовке террористических актов на территории Украины.

Новости по теме: За 6 месяцев СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористов

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Житомире члена международной террористической организации "Исламское государство", который разыскивается Интерполом.