В Киеве задержали двух мужчин, которые за полмиллиона долларов обещали "решить" вопрос через связи в ОГП

Злоумышленников поймали при получении первой части взятки

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух жителей столицы, которые обещали бизнесмену за плату в размер 500 тыс. долларов решить вопрос через якобы существующие у них связи в руководстве Офиса генпрокурора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, киевляне пообещали представителю иностранной компании содействовать в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен является потерпевшим.

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Также за эти деньги злоумышленники "гарантировали" обеспечить возмещение причиненных убытков и привлечение виновных к ответственности.

Как отмечается, дельцов задержали в одной из киевских кофеен во время получения первой части взятки в размере 250 тысяч долларов США.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса, в настоящее время продолжаются следственные действия.

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Напомним, недавно правоохранители заблокировали противоправный механизм поставки на Львовский филиал "Укрзализныци" некачественных запчастей российского производства, которые ввозились через временно неподконтрольные Украине территории.