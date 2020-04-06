В Киеве задержали двух мужчин, которые пытались попасть на спортплощадку

Мужчины пытались попасть на территорию Гидропарка несмотря на запрет Страна.ua

С 6 апреля в Украине запрещается посещение спортивных площадок и перемещение по улице группой более 2-х человек

В понедельник, 6 апреля, правоохранители силой задержали двух граждан, которые планировали заняться спортом на территории Гидропарка. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, правоохранители не пустили мужчин на территорию острова, что вызвало конфликт. В частности, один из активистов возмутился действиями полиции. По словам спортсмена, в стране нет эпидемии COVID-19, а правительство не имеет права ограничивать конституционные права граждан. Кроме этого, мужчина заявил, что панику вокруг коронавируса используют для манипуляции обществом.

Впоследствии конфликт между правоохранителями и спортсменами начал обостряться. В результате этого полиция задержала двух мужчин.

К слову, с 6 апреля в Украине начали действовать усиленные ограничения карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. В частности, запрещается посещение спортивных площадок и перемещение по улице группой более 2-х человек.

Напомним, недавно в Киеве неизвестные совершили нападение на съемочную группу телеканала ZIK во время инспекции столичных парков и спортивных площадок. Они напали на работников медиа в Гидропарке после просьбы журналистки объяснить пребывания на спортивной площадке, что запрещено на время карантина.