СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников нардепов

Стоимость такого "трудоустройства" составляла 18 тыс. долларов

Двое преступников "продавали" должность помощника нардепа за 18 тыс. долларов Фото: СБУ Двое преступников "продавали" должность помощника нардепа за 18 тыс. долларов Фото: СБУ Двое преступников "продавали" должность помощника нардепа за 18 тыс. долларов Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейкове трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тысяч долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения 3 тысяч долларов США – части суммы от одного из клиентов.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.

Мероприятия по разоблачению проходили совместно с ГБР под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, ранее в Волынской области задержали главу ячейки одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тыс. долларов должность в Кабинете министров, а также взять в закрытую "группу масонов".