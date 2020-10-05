live
Новости » События Читати новину українською

СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников нардепов

Стоимость такого "трудоустройства" составляла 18 тыс. долларов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейкове трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тысяч долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в центре столицы в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения 3 тысяч долларов США – части суммы от одного из клиентов.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейкового трудоустройства.

Мероприятия по разоблачению проходили совместно с ГБР под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним, ранее в Волынской области задержали главу ячейки одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тыс. долларов должность в Кабинете министров, а также взять в закрытую "группу масонов".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вакцина от коронавируса появится в Украине в марте, – прогноз врача-эпидемиолога Пока в школах Днепра закрывают на карантин целые классы, студенты продолжают распространять вирус, - Андрей Бабский Зеленский назвал причину роста больных COVID-19 В Украине количество случаев коронавируса преодолело отметку в 201 тыс., за последние сутки обнаружили - 2671
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Мир на паузе? Убытки от пожаров в Луганской области. Накопительная пенсия | Ток-шоу
Луганщина в огне. Новые версии падения Ан-26. Рада ушла на карантин | Детали недели | 03.10.20
Петр Симоненко | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу