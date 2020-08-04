В Киеве задержали бывшего участника "Самообороны Крыма"

Злоумышленник за свои "заслуги" в 2016 году получил медаль "За возвращение Крыма"

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Киеве бывшего участника незаконного вооруженного формирования, который способствовал РФ в оккупации АР Крым. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В 2014 году фигурант присоединился к группировке так называемой "Самообороны Крыма". Находясь с оружием на блок-посту на въезде в Ялту, он совершал противоправные проверки документов граждан и досмотр их автомобилей. Также злоумышленник участвовал в незаконных задержаниях людей на территории полуострова", - говорится в сообщении.

По информации следователей, злоумышленник за свои "заслуги" в 2016 году получил медаль "За возвращение Крыма".

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее контрразведчики Службы безопасности задокументировали группу лиц на создании механизма противоправной выдачи в том числе представителям незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" социальных выплат из Госбюджета Украины.

Злоумышленники за деньги оформляли жителям неподконтрольной территории Донетчины паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они переправляли документы через линию разграничения.