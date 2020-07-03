В Киеве возле дома избили и ограбили 13-летнего подростка
Пострадавший звал на помощь, однако никто не помог
В Шевченковском районе Киева мужчина избил подростка и отобрал у него сумку с личными вещами. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Патрульной полиции.
"На линию 102 обратился мужчина и сообщил, что на улице Семьи Хохловых увидел драку и услышал крики о помощи. По словам заявителя, кричал подросток, которого бил неизвестный мужчина. Очевидец успел запомнить одежду нападающего и синюю сумку, которую тот сорвал у парня", - говорится в сообщении.
Свидетель добавил, что оба участника покинули место происшествия.
Патрульные обследовали соседние дворы, в одном из них обнаружили 31-летнего мужчину с синей сумкой, который полностью подпадал под описание. Они задержали его, а затем разыскали и потерпевшего.
Им оказался 13-летний подросток. По его словам, во дворе дома в нему подошел незнакомец начал бить и сорвал с него сумку с личными вещами.
Патрульные вызвали пострадавшему скорую помощь, и тот вместе с матерью был госпитализирован в больницу.
Задержанного и сумку передали следственно-оперативной группе Шевченковского района.
Ранее в Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню в Житомирской области.