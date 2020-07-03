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В Киеве возле дома избили и ограбили 13-летнего подростка

Фото: 31tv.ru

Пострадавший звал на помощь, однако никто не помог

В Шевченковском районе Киева мужчина избил подростка и отобрал у него сумку с личными вещами. Об этом сообщает Telegram-канал столичной Патрульной полиции.

"На линию 102 обратился мужчина и сообщил, что на улице Семьи Хохловых увидел драку и услышал крики о помощи. По словам заявителя, кричал подросток, которого бил неизвестный мужчина. Очевидец успел запомнить одежду нападающего и синюю сумку, которую тот сорвал у парня", - говорится в сообщении. 

Свидетель добавил, что оба участника покинули место происшествия.

Патрульные обследовали соседние дворы, в одном из них обнаружили 31-летнего мужчину с синей сумкой, который полностью подпадал под описание. Они задержали его, а затем разыскали и потерпевшего. 

Им оказался 13-летний подросток. По его словам, во дворе дома в нему подошел незнакомец начал бить и сорвал с него сумку с личными вещами.

Патрульные вызвали пострадавшему скорую помощь, и тот вместе с матерью был госпитализирован в больницу. 

Задержанного и сумку передали следственно-оперативной группе Шевченковского района.

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Ранее в Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню в Житомирской области.

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