В Киеве вооруженная группа попыталась захватить здание бывшего офиса "Укрбуда"

Офис "Укрбуда" в Киеве Фото из открытых источников

Группа вооруженных людей пыталась проникнуть в здание бывшего офиса компании "Укрбуд" по адресу улица Пушкинская, 27А, во вторник, 22 декабря. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил адвокат Эдуард Клименко.

Он рассказал, что около 12:58 в помещение ворвались вооруженные люди и начали разбрызгивать неизвестное вещество. Адвокат добавил, что слышал несколько взрывов.

"Эти люди мешали охранной структуре предоставлять свои услуги владельцу имущества. После этого приехали спецназовцы, которые определенным образом задержали вооруженных лиц", - объяснил Клименко.

По данным журналистов, рейдерский захват проводился под руководством Сергея Лещенко. Он является фигурантом похожего события, в результате которого был застрелен сотрудник муниципальной варты. Лещенко задержан полицией, на месте происшествия ведутся следственные действия.