В Киеве во время пожара погибла пожилая женщина – старушку не успели эвакуировать с балкона

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Спасатель поднялся по лестнице на 8 этаж, но было уже поздно

Во время пожара в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева погибла пожилая женщина.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил главный специалист сектора пресс-службы ГСЧС Киева Александр Макушенко.

"В 9 часов 14 минут к нам поступило сообщение о пожаре на улице Закревского, это Деснянский район столицы. Пламя возникло в квартире на 8 этаже 9-этажного жилого дома. На балконе находилась пожилая женщина. Сразу спасатели установили лестницу для ее спасения, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Когда наш спасатель взобрался наверх, начал ее спасать, она была уже в самом огне, в самом очаге возгорания, уже ее ноги обгорели, и не успели мы ее спасти", – сказал Александр Макушенко.

Как сообщил корреспондент телеканала ZIK Денис Страдецкий, который сейчас находится на месте происшествия, спасатели пока не могут назвать, что стало причиной масштабного возгорания. Однако они рассказали, что вся квартира практически до потолка и балкон были заставлены различным хламом, который во время пожара так интенсивно горел. Из квартиры удалось спасти мужчину – сына погибшей женщины. Во время пожара мужчина находился в квартире у входной двери, однако самостоятельно открыть ее не смог.

Как сообщалось, 23 июля в Луганской области погасили пожар в Трьохизбенськом лесничестве, который вспыхнул там накануне в результате обстрелов.

Напомним, прокуратура открыла уголовное производство по факту масштабного пожара в Луганской области.