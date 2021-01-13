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В Киеве вандалы разбили окна в четырех поездах метро

В вагонах поездов находились пассажиры

Хулиганы разбили стекла в вагонах

 Киев Оперативный

В Киеве хулиганы разбили окна в четырех поездах метро, где находились пассажиры. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. 

Как отмечается, инцидент произошел во вторник, 12 января, в период с 19:00 до 19:30 между станциями "Дарница" и "Черниговская". На фото видно, что окна разбили — стекло покрыто мелкими трещинами. 

Вандалы разбили стекла в вагонах Киев Оперативный

Вандалы разбили стекла в вагонах Киев Оперативный

По предварительной информации, никто из пассажиров метро не пострадал. Впоследствии на место происшествия вызвали правоохранителей, которые будут расследовать случай. 

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Напомним, недавно в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. В Киевской городской госадминистрации вероятной причиной повреждения моста назвали вандализм. 

Также ранее киевские правоохранители задержали вандала, который осквернил памятник Небесной Сотне. Им оказался 21-летний студент третьего курса одного из вузов столицы. 

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