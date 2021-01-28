В Киеве строители упали в шахту лифта, есть погибшие

В столице в шахту лифта упали строители Фото из открытых источников

Один погиб, а другой пострадавший получил многочисленные травмы

В столице двое строителей во время выполнения работы упали в шахту лифта. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел 27 января в переулке Частном в Святошинском районе города. Двое мужчин 31-го и 23-х лет работали строителями в одной из новостроек. Во время работы они упали в шахту лифта. В результате чего, один из них скончался на месте от полученных травм, а другой с многочисленными переломами был госпитализирован.

При этом добавляется, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Новости по теме:

Ранее сообщалось, что в Кропивницком 18-летний юноша упал в шахту лифта с высоты седьмого этажа. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию.