В Киеве совершили нападение на сотрудницу посольства США, женщина скончалась в больнице

Правоохранители разыскивают предполагаемого подозреваемого

В Киеве совершили нападение на сотрудницу посольства США - женщину нашли на улице в бессознательном состоянии с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина, что в Шевченкокивском районе столицы.

Пострадавшую сразу госпитализировали в больничное учреждение, но несмотря на попытки медиков, она скончалась.

При досмотре вещей женщины правоохранители обнаружили удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Сейчас в больнице и на месте происшествия следователи и представители других профильных служб проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.

Отметим,, по сообщениям СМИ, потерпевшая - сотрудница посольства США Санвер Никаело.

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Напомним, ранее неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху. Он до сих пор в больнице.