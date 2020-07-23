В Киеве сообщили о заминировании авто возле торгового центра на Оболони
Сейчас на месте работают полицейские
В Киеве правоохранители проверяют машину возле ТЦ "Метрополис" из-за информации о заминировании. Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua.
На видео зафиксировано, как полицейский проводит осмотр автомобиля. Территорию возле торгового центра оцепили.
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Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.
Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.
Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужчиной, который похитил автомобиль, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.
В полиции засекретили информацию о том, почему авто со злоумышленником движется в направлении столицы.