В Киеве сообщили о заминировании авто возле торгового центра на Оболони

Сейчас на месте работают полицейские

Фото из открытых источников

В Киеве правоохранители проверяют машину возле ТЦ "Метрополис" из-за информации о заминировании. Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua.

На видео зафиксировано, как полицейский проводит осмотр автомобиля. Территорию возле торгового центра оцепили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот dtp.kiev.ua (@dtpkievua) 23 Июл 2020 в 1:18 PDT

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.

Новости по теме: Захват автобуса в Луцке: Кто и почему взял людей в заложники

Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужчиной, который похитил автомобиль, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

В полиции засекретили информацию о том, почему авто со злоумышленником движется в направлении столицы.