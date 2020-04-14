В Киеве СБУ задержала мошенника, который под видом чиновника торговал должностями в органах госвласти

Мужчина продавал "содействие" при трудоустройстве за 10-30 тысяч долларов

СБУ задержала мошенника, который "продавал" должности в госорганах Фото: Пресс-служба СБУ

Столичные работники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, оперативниками спецслужбы было установлено, что злоумышленник предлагал "содействие" в назначении на должности государственных служащих кандидатам из Полтавской и Харьковской областей. Стоимость "услуги" составляла от 10 до 30 тысяч долларов США в зависимости от уровня должности. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали факт вымогательства "кабминовцем" $25 тысяч за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

Сообщается, что правоохранители задержали злоумышленника в центре столицы на улице Институтской во время получения всей суммы неправомерной выгоды. В настоящее время проходят обыски по месту жительства и в автомобиле фигуранта. Уже выявлены заявления от других кандидатов на трудоустройство и пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин, подлинность которых проверяется.

Продолжается досудебное расследование по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ в Полтавской области совместно с Департаментом контрразведки Службы, следователями ГУ Нацполиции в Полтавской области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

Ранее Офис Генерального прокурора разоблачил мошенников, которые, ссылаясь на связи с высшим руководством страны, обещали должности председателей облгосадминистраций в обмен на более 4 млн долл США.