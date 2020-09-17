В Киеве разоблачили сеть ботоферм на 3,5 тыс. аккаунтов

Злоумышленники делали политические провокации в интернете и подстрекали людей к протестам

Разоблаченная ботоферма Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители заблокировали деятельность межрегиональной сети ботоферм. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбук.

Отмечается, что сеть в 3,5 тысячи ботов, которая располагалась в столице и Запорожской области, обнаружили правоохранители в ходе расследования уголовного производства. Ее организаторы руководили учетными записями в соцсетях, электронными почтовыми ящиками и электронными кошельками с использованием фейковых персональных данных. Для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали иностранные SIM-карты.

Как сообщают в прокуратуре, аккаунты создавались на заказ для провокации в Интернете социальных конфликтов, распространения ложной информации относительно политических конкурентов заказчиков, подстрекательства к протестам и тому подобное.

Сейчас известно, что правоохранители провели обыски по адресам расположения оборудования, изъяли техническое обеспечение, более 6 тыс. сим-карт и другие вещественные доказательства. Кроме того, устанавливаются лица, причастные к организации деятельности ботоферм.

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