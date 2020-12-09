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В Киеве разоблачили коммерсанта, который предлагал взятки сотруднику СБУ

Злоумышленник, предлагавший взятку сотруднику СБУ СБУ

Злоумышленника задержали во время передачи первого "транша"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве директора коммерческой структуры, который предлагал сотруднику СБУ схему получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, коммерсант предложил на постоянной основе платить "откаты" за содействие в оформлении международных отправлений в зоне деятельности Киевской таможни по заниженной стоимости и без растаможки.

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Как отмечается, сотрудник сразу сообщил о "предложении" собственному руководству. Злоумышленника задержали во время передачи первого "транша".

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали начальника поста Киевской таможни на организации коррупционной схемы.

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