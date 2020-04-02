В Киеве разоблачили канал сбыта оружия из зоны проведения ООС

Изъятое оружие МВД Украины

Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы

Правоохранители разоблачили канал сбыта оружия и средств поражения из зоны проведения ООС в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Отмечается, что организатор сбыта был задержан во время езды на автомобиле "Хюндай" по улице Брюллова в Соломянском районе столицы.

По словам заместительницы начальника полиции Киева Александры Тришневской, во время обыска у подозреваемого были изъяты две тротиловые шашки, подствольный гранатомет, пять гранатометных выстрелов, два пистолета Макарова, автомат Калашникова и более 100 патронов различного калибра.

Злоумышленником оказался киевлянин 1972 года рождения, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее киевские полицейские задержали 43-летнего мужчину, который хранил в гараже большое количество оружия.