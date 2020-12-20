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В Киеве пьяный полицейский совершил ДТП. Видео

ДТП в Киеве Киев Оперативный

Мужчина угрожал свидетелям аварии и провоцировал конфликт с правоохранителями

В Киеве капитан полиции в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП, после чего начал угрожать свидетелям аварии. Об этом сообщает Киев Оперативный

Как отмечается, авария случилась 19 декабря на улице Косенко. Следователь Денис Карасев не справился с управлением автомобиля Toyota и врезался в припаркованный Mercedes. После чего мужчина въехал в забор. 

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По словам очевидцев происшествия, водитель легковушки находился в нетрезвом состоянии. Кроме этого, после ДТП мужчина начал угрожать свидетелям и провоцировал конфликт с патрулем полиции.

Однако, проходить тест на драгере и экспертизу у врача-невролога Карасев отказался. 

Напомним, ранее в Волынской области произошло ДТП с участием полицейских, в результате чего два человека погибли, еще одного госпитализировали.

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