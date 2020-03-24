В Киеве против клиники, которая скрыла положительный результат теста на коронавирус, открыли уголовное дело

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Клиника не сообщала о положительных результатах теста на коронавирус в Минздрав

В столице правоохранителями было начато уголовное производство против одной из частных клиник, которая при получении положительного результата на коронавирус, не обратилась с этой информацией в соответствующие государственные учреждения. Об этом сообщает прессслужба Министерства внутренних дел Украины .

Отмечается, что правоохранители в ходе мониторинга сети обнаружили публикацию о том, что в одной из частных клиник столицы киевлянину сделали тест на выявления коронавирусной инфекции.

Впрочем, о проведении данной манипуляции и получения положительного результата сотрудники учреждения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отзыв лицензий у лабораторий, в том числе частных, которые не будут посылать информацию Минздрава о проведены исследования на коронавирус, согласно установленной форме.