В Киеве простились с военным, который поджег себя на Майдане

Дочь погибшего связывает поступок отца с несогласием с политикой действующей власти

В Киеве на Майдане Независимости состоялась прощальная церемония с ветераном АТО Николаем Микитенко, который в ночь на 11 октября поджег себя в центре столицы. Об этом сообщает "УНИАН".

Отмечается, что проститься с погибшим пришли около 100 человек, среди которых – родные и близкие ветерана. Похоронят мужчину в Житомирской области рядом с могилой отца.

Как сообщила дочь мужчины в комментарии "Общественному", ветеран поджег себя из-за несогласия с политикой президента Украины Владимира Зеленского и разведением украинских позиций на Донбассе. "Он видел все обращения ветеранов к Зеленского и даже не сами действия, а полное игнорирование своего населения правящей верхушкой имело наибольшее влияние", – сказала Юлия Микитенко.

При этом девушка добавила, что после поджога с ней контактировали только родственники и волонтеры, а никто из Офиса президента к ней не обращался. "Единственное, что КГГА здесь (на Майдане – ред.) позволила провести прощание. Больше ни ко мне, ни к моей семье никаких запросов и обращений не было", – добавила дочь погибшего.

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Напомним, в ночь на 11 октября на Майдане Независимости Николай Микитенко облил себя горючей смесью и поджег. Мужчина получил ожоги и попал в больницу в тяжелом состоянии. Тогда дочь погибшего заявила, что мотивы поступка отца – сугубо политические.

Позже, 14 октября, стало известно, что Николай Микитенко умер от ожогов в больнице. Он имел 90% ожогов тела и несколько дней находился в коме.