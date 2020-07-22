В Киеве прощаются с погибшим на Донбассе военным медиком

Николай Ильин погиб 13 июля под Зайцевым в результате обстрелов противника

Прощание с Николаем Ильиным Укринформ

В соборе Святого Александра в Киеве прощаются с погибшим под Зайцевым военным медиком Николаем Ильиным. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что почтить погибшего пришли его сослуживцы и друзья. Церемония прощания продлится до 13.00.

Известно, что Николай Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 году он получил статус беженца в Эстонии, а через 10 лет – гражданство страны. Мужчина проходил военную службу в ВСУ на законных основаниях, ведь по закону иностранцы и лица без гражданства могут служить в украинской армии по контракту.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на востоке Украины обстреляли участок разведения и организовали ловушку для эвакуационной бригады, в результате чего погиб военный медик.

Впоследствии украинские военные рассказали, что трагедия случилась неподалеку Зайцевого, поскольку представители НВФ открыли шквальный огонь, несмотря на условленный "режим тишины".

Позже в штабе ООС заявили, что украинской стороне удалось вернуть с территории ОРДЛО тело военного, который погиб 13 июля возле Зайцевого. В то же время, украинские военные отметили, что у них нет подтверждения, что это убитый военный медик. 20 июля результаты ДНК подтвердили, что НЗФ передали тело Николая Ильина.